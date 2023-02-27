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Владимир Хотиненко рассказал о судьбе фильма с итальянскими партнёрами

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Режиссёр Владимир Хотиненко рассказал о планах поработать над одним из своих фильмов с итальянскими партнёрами.
Владимир Хотиненко рассказал о судьбе фильма с итальянскими партнёрами
  • Legion-Media
  • © Usoev Gennady

«Я задумал делать фильм о Данте, но не иллюстрировать «Божественную комедию». Хотел показать его личную жизнь, наполненную приключениями и мифологией. Планировал работать с итальянскими партнёрами. Всё уже было на стадии договоров, мы искали форму, рассматривали интересные варианты. Но… Обстоятельства сложились так, что проект подвис в воздухе», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам режиссёра, это вечная тема, в чём он вновь убедился, оказавшись недавно во Флоренции.

«Вообще-то экскурсий не люблю. Но тут пошёл. А там итальянка-искусствовед рассказывает: «Недавно мы обнаружили, что здесь стояла чаша, где крестилась Джоконда…» То есть женщина, которую сегодня мы знаем как Джоконду, или Мону Лизу… У меня аж мурашки по коже побежали. Дальше — больше: «А потом в записях мы прочитали, что здесь же крестился Данте…» Понимаете? Вот так судьба плетёт свою нить», — сообщил Хотиненко.

Он добавил, что теперь ему никак нельзя отказываться от этой темы.

Ранее российская актриса Ольга Кузьмина, которая озвучивала Чебурашку, поделилась с ФАН впечатлениями о съёмочном процессе одноимённого фильма.

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