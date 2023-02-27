Исследование: 20% россиян будут соблюдать Великий пост

Сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому почти 20% россиян будут соблюдать Великий пост.

По словам 3% респондентов, они планируют держать пост все семь недель. Ещё 2% сказали, что соблюдают все православные традиции, а 14% признались, что не всегда могут держать пост до конца.

Как сообщили 15% участников опроса, они хотят соблюдать пост, но не могут по ряду причин.

Ещё 66% опрошенных сказали, что не следуют религиозным традициям либо не могут отказать себе в удовольствии вкусно поесть.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, как не потолстеть после масленичной недели.