В Удмуртии спрогнозировали метель и снег 28 февраля

В Удмуртии 28 февраля ожидаются метель, сильный ветер и гололёд.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра региона.

Днём поднимется сильный ветер до 15—17 м/с.

Продолжится метель, на дорогах — гололёд, снежные заносы и накат.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.