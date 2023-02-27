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В Удмуртии спрогнозировали метель и снег 28 февраля

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В Удмуртии 28 февраля ожидаются метель, сильный ветер и гололёд.
В Удмуртии спрогнозировали метель и снег 28 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра региона.

Днём поднимется сильный ветер до 15—17 м/с.

Продолжится метель, на дорогах — гололёд, снежные заносы и накат.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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