На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничение движения из-за метели
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости с 06:30. Продлено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль», — заявили в пресс-службе организации.
Временное ограничение было введено дорожными службами до 12:00, однако его продлили до 17:00 по местному времени.
Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.