На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничение движения из-за метели

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в связи с неблагоприятными погодными условиями продлили ограничение движения в понедельник, 27 февраля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости с 06:30. Продлено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль», — заявили в пресс-службе организации.

Временное ограничение было введено дорожными службами до 12:00, однако его продлили до 17:00 по местному времени.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.