В Курганской области ожидается ледяной дождь 28 февраля
- Gettyimages.ru
- © Connor Slade / EyeEm
Об этом информирует URA.RU.
«28 февраля в отдельных районах гололёдные явления (гололёд, ледяной дождь)», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в этот день в регионе днём может потеплеть до +3 °С. Ночью температура воздуха, предположительно, опустится до -7 °С.
Скорость ветра 11 м/с, порывы — до 17 м/с.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.