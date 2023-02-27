В Курганской области ожидается ледяной дождь 28 февраля

По данным ЦГМС Курганской области, в отдельных районах региона во вторник, 28 февраля, пройдёт ледяной дождь.

Об этом информирует URA.RU.

«28 февраля в отдельных районах гололёдные явления (гололёд, ледяной дождь)», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в этот день в регионе днём может потеплеть до +3 °С. Ночью температура воздуха, предположительно, опустится до -7 °С.

Скорость ветра 11 м/с, порывы — до 17 м/с.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.