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Мэр Москвы Собянин рассказал о мерах поддержки НКО в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 27 февраля, во Всемирный день НКО, рассказал, что город активно поддерживает некоммерческие организации, в том числе с помощью грантов.
Мэр Москвы Собянин рассказал о мерах поддержки НКО в столице

По словам мэра, в Москве работает около 30 тыс. некоммерческих организаций, 10 тыс. из них — социально ориентированные, передаёт НТВ.

«С 2002 года город поддержал около 3,2 тыс. инициатив, участниками которых стали более 9 млн москвичей. В 2022 году мы в 1,5 раза увеличили объём финансирования — с 400 млн до 600 млн рублей. НКО, зарегистрированные более года назад, могут получить на реализацию своих проектов до 5 млн рублей. А те, что работают от шести месяцев до года, — до 500 тыс. рублей», — заявил мэр.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

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