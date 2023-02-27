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На Ставрополье 27—28 февраля прогнозируют потепление до +20 °С

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В пресс-службе Гидрометцентра по Ставропольскому краю сообщили, что в регионе в начале недели, 27 и 28 февраля, температура воздуха достигнет +20 °С.
На Ставрополье 27—28 февраля прогнозируют потепление до +20 °С
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  • © Roman Donar / EyeEm

Об этом информирует «СвоёТВ».

«В понедельник, 27 февраля, по краю ожидается +15…+20 °С, преимущественно без осадков. Во вторник, 28 февраля, температура будет такой же, во второй половине дня возможен небольшой дождь», — прокомментировали в пресс-службе.

В Ставрополе в понедельник до +19 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, почему зимой погода очень переменчива.

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