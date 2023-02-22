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Фестиваль Дениса Мацуева стартует в Перми 1 марта

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В Пермской филармонии традиционный Фестиваль Дениса Мацуева откроется 1 марта. В этом году он посвящён 300-летию Перми. Фестиваль продлится четыре дня.
Фестиваль Дениса Мацуева стартует в Перми 1 марта
  • РИА Новости

Откроется мероприятие большим симфоническим концертом, в котором, помимо Мацуева, выступят Российский национальный молодёжный симфонический оркестр и лауреаты международных конкурсов. Они исполнят произведения Моцарта и Рахманинова, пишет kp.ru.

В программе других дней фестиваля: сочинения Паганини, Мендельсона, Чайковского, Шостаковича, Мусоргского.

Завершит фестиваль концертная программа «И классика, и джаз» с участием звёзд российского джаза.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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