Фестиваль Дениса Мацуева стартует в Перми 1 марта
- РИА Новости
Откроется мероприятие большим симфоническим концертом, в котором, помимо Мацуева, выступят Российский национальный молодёжный симфонический оркестр и лауреаты международных конкурсов. Они исполнят произведения Моцарта и Рахманинова, пишет kp.ru.
В программе других дней фестиваля: сочинения Паганини, Мендельсона, Чайковского, Шостаковича, Мусоргского.
Завершит фестиваль концертная программа «И классика, и джаз» с участием звёзд российского джаза.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.