Фестиваль Дениса Мацуева стартует в Перми 1 марта

В Пермской филармонии традиционный Фестиваль Дениса Мацуева откроется 1 марта. В этом году он посвящён 300-летию Перми. Фестиваль продлится четыре дня.

РИА Новости

Откроется мероприятие большим симфоническим концертом, в котором, помимо Мацуева, выступят Российский национальный молодёжный симфонический оркестр и лауреаты международных конкурсов. Они исполнят произведения Моцарта и Рахманинова, пишет kp.ru. В программе других дней фестиваля: сочинения Паганини, Мендельсона, Чайковского, Шостаковича, Мусоргского. Завершит фестиваль концертная программа «И классика, и джаз» с участием звёзд российского джаза. Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.