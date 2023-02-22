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В ХМАО ожидаются метели и морозы 23–24 февраля

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Специалисты регионального Гидрометцентра спрогнозировали метели и сильные морозы в Ханты-Мансийском автономном округе 23 и 24 февраля.
В ХМАО ожидаются метели и морозы 23–24 февраля
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

23 февраля на большей части территории снег различной интенсивности, местами метель. Ветер с порывами до 17 м/с. Температура ночью -2…-7 °С, местами до -19…-24 °С, днём -1…-6 °С, местами -7…-12 °С.

24 февраля небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью -13…-18 °С, местами -20…-25 °С, днём -8…-13 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, почему зимой погода очень переменчива.

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