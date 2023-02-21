Катки Подмосковья посетили более 850 тысяч человек с начала зимнего сезона

Катки Московской области приняли более 850 тыс. человек с начала зимнего сезона.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.

На территории региона работает более 700 катков. Из них 200 находится в парках, скверах, на площадях и набережных.

«Мы видим большой запрос от наших жителей на создание катков, лыжней в Подмосковье. По поручению губернатора мы стараемся создать и оборудовать катки всем необходимым», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Ранее progorod43 сообщал, что на 28 открытых площадках Кирова 26 февраля пройдут концерты, игры и конкурсы.