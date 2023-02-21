Специалист рассказала о главных сложностях в прогнозировании землетрясений

Эксперт в области автоматизации и управления техпроцессами Центра компетенций НТИ по направлению «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ Юлия Шевнина объяснила, что главное в прогнозировании землетрясений — это правильный анализ данных об изменениях сейсмических параметров.

«Основная сложность прогнозирования землетрясений и подобных техногенных катастроф заключается не в сборе данных об изменениях сейсмических параметров, а в их правильном анализе», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, нужно разрабатывать и совершенствовать существующие интеллектуальные методы анализа данных, использовать новые, наукоёмкие технологии, обрабатывать данные в совокупности.

«И не только по одной сейсмически активной зоне, а, возможно, и по всей планете в целом», — считает Шевнина.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.