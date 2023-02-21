Узнать больше

Специалист рассказала о главных сложностях в прогнозировании землетрясений

Короткая ссылка
Эксперт в области автоматизации и управления техпроцессами Центра компетенций НТИ по направлению «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ Юлия Шевнина объяснила, что главное в прогнозировании землетрясений — это правильный анализ данных об изменениях сейсмических параметров.
Специалист рассказала о главных сложностях в прогнозировании землетрясений
  • Gettyimages.ru

«Основная сложность прогнозирования землетрясений и подобных техногенных катастроф заключается не в сборе данных об изменениях сейсмических параметров, а в их правильном анализе», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, нужно разрабатывать и совершенствовать существующие интеллектуальные методы анализа данных, использовать новые, наукоёмкие технологии, обрабатывать данные в совокупности.

«И не только по одной сейсмически активной зоне, а, возможно, и по всей планете в целом», — считает Шевнина.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить