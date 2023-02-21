Актёры сериала «Король и Шут» рассказали, как создавался проект

Актёры Константин Плотников и Влад Коноплёв, сыгравшие музыкантов Михаила Горшенёва и Андрея Князева в сериале «Король и Шут», рассказали, как создавался проект.

Об этом они сообщили в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Плотникова, ему пришлось ждать три месяца перед тем, как его утвердили на роль. Итоговое решение приняли с помощью самого Андрея Князева.

«Когда осталось два претендента, он сказал, что такой человек, как я, мог бы написать песню «Сосиска», а другой актёр — нет. Так меня и утвердили», — рассказал Плотников.

Другой актёр, Коноплёв, рассказал, что ради съёмок сериала ему пришлось не стричь волосы, носить цветные линзы и отказаться от ношения гипса.

Все участники проекта подчёркивают, что сериал «Король и Шут» — это не документальное кино, а художественное произведение. Важную часть в нём занимает фэнтези-линия, основанная на песнях группы.

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