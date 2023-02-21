Узнать больше

Актёры сериала «Король и Шут» рассказали, как создавался проект

Короткая ссылка
Актёры Константин Плотников и Влад Коноплёв, сыгравшие музыкантов Михаила Горшенёва и Андрея Князева в сериале «Король и Шут», рассказали, как создавался проект.
Актёры сериала «Король и Шут» рассказали, как создавался проект
  • Gettyimages.ru

Об этом они сообщили в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Плотникова, ему пришлось ждать три месяца перед тем, как его утвердили на роль. Итоговое решение приняли с помощью самого Андрея Князева.

«Когда осталось два претендента, он сказал, что такой человек, как я, мог бы написать песню «Сосиска», а другой актёр — нет. Так меня и утвердили», — рассказал Плотников.

Другой актёр, Коноплёв, рассказал, что ради съёмок сериала ему пришлось не стричь волосы, носить цветные линзы и отказаться от ношения гипса.

Все участники проекта подчёркивают, что сериал «Король и Шут» — это не документальное кино, а художественное произведение. Важную часть в нём занимает фэнтези-линия, основанная на песнях группы.

Ранее режиссёр Светлана Проскурина по случаю дня рождения советской и российской актрисы театра и кино, театрального педагога, народной артистки России Веры Алентовой в беседе с НСН рассказала о её таланте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить