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Геофизик Шебалин не исключил повторения землетрясений в Турции и Сирии до начала марта

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Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин заявил, что землетрясения магнитудой до шести баллов могут повторяться в Турции и Сирии до начала марта.
Геофизик Шебалин не исключил повторения землетрясений в Турции и Сирии до начала марта
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«По нашим оценкам, землетрясения до магнитуды шести могут происходить в течение месяца после 6 февраля», — сказал он в беседе с НСН.

Он также прокомментировал землетрясение 21 февраля в турецком городе Мерсин. Эксперт подчеркнул, что оно произошло к югу от очага первых подземных толчков.

«С одной стороны, это не совсем афтершок, поскольку оно произошло вне зоны очага основного толчка, но, несомненно, новое землетрясение связано с событиями 6 февраля, поэтому с этой точки зрения его вполне можно называть афтершоком», — сказал Шебалин.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

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