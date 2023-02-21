Геофизик Шебалин не исключил повторения землетрясений в Турции и Сирии до начала марта

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин заявил, что землетрясения магнитудой до шести баллов могут повторяться в Турции и Сирии до начала марта.

«По нашим оценкам, землетрясения до магнитуды шести могут происходить в течение месяца после 6 февраля», — сказал он в беседе с НСН.

Он также прокомментировал землетрясение 21 февраля в турецком городе Мерсин. Эксперт подчеркнул, что оно произошло к югу от очага первых подземных толчков.

«С одной стороны, это не совсем афтершок, поскольку оно произошло вне зоны очага основного толчка, но, несомненно, новое землетрясение связано с событиями 6 февраля, поэтому с этой точки зрения его вполне можно называть афтершоком», — сказал Шебалин.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.