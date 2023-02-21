В Татарстане почти 350 мероприятий запланировано в рамках Года национальных культур
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Министр культуры региона Ирада Аюпова рассказала, что мероприятия разделят по темам, связанным с образованием, наукой, культурой, персонами, праздниками и традициями и другим.
По её словам, предложения по событиям Года национальных культур и традиций поступили более чем от 100 ведомств и учреждений.
Ранее, как сообщало URA.RU, директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.