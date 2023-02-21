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В Татарстане почти 350 мероприятий запланировано в рамках Года национальных культур

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В Татарстане планируют провести 349 мероприятий по случаю Года национальных культур и традиций в республике.
В Татарстане почти 350 мероприятий запланировано в рамках Года национальных культур
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Министр культуры региона Ирада Аюпова рассказала, что мероприятия разделят по темам, связанным с образованием, наукой, культурой, персонами, праздниками и традициями и другим.

По её словам, предложения по событиям Года национальных культур и традиций поступили более чем от 100 ведомств и учреждений.

Ранее, как сообщало URA.RU, директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.

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