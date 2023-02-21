В Крыму предупредили о сильном снеге и дожде с 21 по 22 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SеvastopolMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так жителей Крыма предупредили об опасности выхода в горно-лесную местность, море и водоёмы. Вместе с тем в МЧС призвали водителей быть предельно осторожными на автодороге и не превышать скоростной режим.
Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщало, что в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега.