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В Московском зоопарке показали двух птенцов пингвинов Гумбольдта

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Пресс-служба Московского зоопарка показала двух птенцов пингвинов Гумбольдта, появившихся на свет 1 и 3 января.
В Московском зоопарке показали двух птенцов пингвинов Гумбольдта
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

По словам специалистов, родители пингвинят стабильно размножаются уже пять лет, поэтому помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами им не понадобилась.

В настоящее время детёныши находятся в норе. Пингвины Гумбольдта кормят своих птенцов примерно до шести-семи месяцев тем же кормом, что едят сами, — рыбой. 

В феврале сайт kp.ru сообщил, что проект «Активный гражданин» запустил голосование по выбору имени детёныша мандрила, который родился в августе 2022 года в Московском зоопарке.

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