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Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве полностью растает снег

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве сугробы могут полностью растаять в середине апреля.
Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве полностью растает снег
  • РИА Новости

«Снег растает в лучшем случае в середине апреля. Это средний период, когда у нас обычно сходит снежный покров. Будем рассчитывать, что погода не станет далеко отходить от климатических значений в этом году», — сказала Позднякова «Москве 24».

По словам метеоролога, в начале весны температура воздуха в городе будет отрицательная: дневная в пределах -3...-8 °С, ночная порой будет доходить до -15 °С.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега.

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