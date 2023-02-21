Режиссёр Проскурина назвала Веру Алентову профессиональной актрисой

Режиссёр Светлана Проскурина по случаю дня рождения советской и российской актрисы театра и кино, театрального педагога, народной артистки России Веры Алентовой рассказала о её таланте.

В беседе с НСН Проскурина отметила, что знакомство с актрисой сильно повлияло на её жизнь.

«Я не встречала такого уважения к собственной профессии, понимания того, что ты можешь, самостоятельности, даже иногда обременительной. Дело в том, что прежде, чем она начнёт что-то с тобой делать, её нужно убедить. Однако если уж она с тобой пошла, более преданного, профессионально отзывчивого, трепетного, осторожного с любой твоей идеей человека я просто не знаю», — добавила она.

Ранее российская актриса Ольга Кузьмина, которая озвучивала Чебурашку, поделилась с ФАН впечатлениями о съёмочном процессе одноимённого фильма.