В ГИБДД предупредили водителей в Уфе об ухудшении ситуации на дорогах 21 февраля

Представители ГИБДД обратились к уфимским водителям с предупреждением об ухудшении погодных условий на дорогах 21 февраля.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на ведомство.

Так, по данным синоптиков Башгидрометцентра, в республике на отдельных участках дорог могут возникнуть снежные заносы, накат и гололедица.

«В сложившейся обстановке призываем водителей быть максимально внимательными при управлении транспортными средствами», — уточнили в ГИБДД.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в городе 23 февраля.