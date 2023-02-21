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В ГИБДД предупредили водителей в Уфе об ухудшении ситуации на дорогах 21 февраля

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Представители ГИБДД обратились к уфимским водителям с предупреждением об ухудшении погодных условий на дорогах 21 февраля.
В ГИБДД предупредили водителей в Уфе об ухудшении ситуации на дорогах 21 февраля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на ведомство.

Так, по данным синоптиков Башгидрометцентра, в республике на отдельных участках дорог могут возникнуть снежные заносы, накат и гололедица.

«В сложившейся обстановке призываем водителей быть максимально внимательными при управлении транспортными средствами», — уточнили в ГИБДД.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в городе 23 февраля.

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