В Челябинской области предупредили о сильном снеге 21 февраля

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«От Гидрометцентра получен неблагоприятный прогноз о погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег», — уточнили в МЧС.

В ведомстве предупредили, что на дорогах могут возникнуть снежные заносы и сильная гололедица.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в городе 23 февраля.