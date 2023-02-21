В Челябинской области предупредили о сильном снеге 21 февраля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«От Гидрометцентра получен неблагоприятный прогноз о погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег», — уточнили в МЧС.
В ведомстве предупредили, что на дорогах могут возникнуть снежные заносы и сильная гололедица.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в городе 23 февраля.