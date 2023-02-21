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В Челябинской области предупредили о сильном снеге 21 февраля

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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега.
В Челябинской области предупредили о сильном снеге 21 февраля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«От Гидрометцентра получен неблагоприятный прогноз о погодных явлениях. В отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег», — уточнили в МЧС.

В ведомстве предупредили, что на дорогах могут возникнуть снежные заносы и сильная гололедица. 

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в городе 23 февраля.

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