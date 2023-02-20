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В Ростовской области обнародовали программу мероприятий к 23 Февраля

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В Ростовской области рассказали о программе мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.
В Ростовской области обнародовали программу мероприятий к 23 Февраля
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, 21 февраля в Ростовском музыкальном театре пройдёт благотворительный концерт, а 22 февраля в Зелёном театре парка Революции — митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!».

На 23 февраля запланированы выступления казачьих ансамблей, концерт эстрадно-джазового оркестра имени Кима Назаретова с программой «Служу России».

Также будут организованы выставки, экскурсии и мастер-классы.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни.

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