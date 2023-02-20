Подготовка к пожароопасному сезону в Подмосковье начнётся 21 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«На первом этапе проверку ЛПС будут проводить лесничества Московской области. Затем за внутриведомственной проверкой будет проведена проверка федеральная», — рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.
В Подмосковье также разработан проект сводного плана тушения лесных пожаров.
Ранее в беседе с НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему зимой погода бывает очень переменчива.