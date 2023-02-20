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Подготовка к пожароопасному сезону в Подмосковье начнётся 21 февраля

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Подготовка к пожароопасному сезону в Московской области начнётся во вторник, 21 февраля.
Подготовка к пожароопасному сезону в Подмосковье начнётся 21 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«На первом этапе проверку ЛПС будут проводить лесничества Московской области. Затем за внутриведомственной проверкой будет проведена проверка федеральная», — рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В Подмосковье также разработан проект сводного плана тушения лесных пожаров.

Ранее в беседе с НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему зимой погода бывает очень переменчива.

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