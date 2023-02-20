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Эколог Пинаев высказался о скорости таяния «ледника Судного дня»

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Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции​ Института экологии РУДН​ Владимир Пинаев рассказал подробности о скорости таяния «ледника Судного дня».
Эколог Пинаев высказался о скорости таяния «ледника Судного дня»
  • globallookpress.com
  • © NASA

«​Таяние ледников — это процесс не единовременный, таяние происходит постепенно. Поэтому единовременного подъёма уровня Мирового океана на 3 м не произойдёт.​ Ледник Туэйтса не единственный ледник на Земле», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Земля — очень сложная система, и не стоит забывать о классическом круговороте воды в природе.

Как отметил Пинаев, страны могут принять меры, позволяющие минимизировать последствия подъёма уровня Мирового океана.

Ранее сейсмолог Александр Гуляев в беседе с ФАН напомнил, что афтершоки после землетрясения могут продолжаться больше полугода, но спрогнозировать их появление достаточно сложно.

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