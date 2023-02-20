В Подмосковье рассказали о мероприятиях ко Дню защитника Отечества

В Московской области с 21 по 24 февраля состоятся мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Культурно-досуговые учреждения подготовили свыше 360 концертов, фестивалей, выставок, мастер-классов, квестов, кинопоказов, конкурсов.

Например, в центрах «Факел» округа Фрязино и «Яхромском» в Дмитрове прозвучат военно-патриотические песни.

В Волоколамском округе выступит духовой оркестр «Вдохновение», а в Сергиевом Посаде запланирован спортивный квест «Зарница».

Ранее «ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни «Когда поют солдаты».