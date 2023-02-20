В Подмосковье рассказали о мероприятиях ко Дню защитника Отечества
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
Культурно-досуговые учреждения подготовили свыше 360 концертов, фестивалей, выставок, мастер-классов, квестов, кинопоказов, конкурсов.
Например, в центрах «Факел» округа Фрязино и «Яхромском» в Дмитрове прозвучат военно-патриотические песни.
В Волоколамском округе выступит духовой оркестр «Вдохновение», а в Сергиевом Посаде запланирован спортивный квест «Зарница».
Ранее «ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни «Когда поют солдаты».