Основные работы в Соборной мечети Крыма завершат к лету
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Крым 24».
«Объект находится на завершающей стадии. Строители планируют закончить основные работы к июню. Дальше продолжится работа по подготовке к непосредственной сдаче объекта в эксплуатацию», — заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.
По его словам, в настоящее время идёт благоустройство территории.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.