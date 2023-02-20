Основные работы в Соборной мечети Крыма завершат к лету

Основные работы в Соборной мечети Крыма, расположенной в Симферополе, должны быть завершены к июню 2023 года.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Объект находится на завершающей стадии. Строители планируют закончить основные работы к июню. Дальше продолжится работа по подготовке к непосредственной сдаче объекта в эксплуатацию», — заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.

По его словам, в настоящее время идёт благоустройство территории.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.