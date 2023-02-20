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Актёр Джеки Чан рассказал о своём персонаже в фильме «Рыцарь теней»

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Актёр Джеки Чан накануне выхода в российский прокат фильма «Рыцарь теней» рассказал о работе над ролью.
Актёр Джеки Чан рассказал о своём персонаже в фильме «Рыцарь теней»
  • © Er Dong Pictures

«Пу Сунлин — реальная историческая личность. Ну, вернее, мой персонаж создан на основе его биографии. Понятно, что в нашем фильме всё вымысел. Но Пу Сунлин был действительно великим писателем, который писал превосходные, а иногда очень странные рассказы. А ещё он был поэтом и каллиграфом! Короче, где он и где я — ничего общего», — сказал Чан в интервью «Известиям».

Артист самостоятельно исполнил более 90% трюков в картине.

В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.

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