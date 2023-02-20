Аналитик Жидкова: рефинансирование банковского кредита в ряде случаев может быть невыгодно

Руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольга Жидкова рассказала, что рефинансирование кредита и реструктуризация задолженности в некоторых случаях могут быть невыгодны.

Рефинансировать кредит невыгодно, когда разница между новой процентной ставкой и старой составляет менее 3 п.п., сообщила она в разговоре с URA.RU.

По её словам, также бессмысленно делать это в целях экономии на переплате в том случае, если размер задолженности не превышает 500 тыс. рублей.

«Невыгодно и рефинансировать кредит с получением дополнительной суммы на любые цели, а также, если с момента оформления кредита прошло более половины срока. При аннуитетной схеме платежей большая часть процентов уже будет выплачена. Выгода теряется при оформлении рефинансирования с платными дополнительными услугами — комиссия за снижение ставки, личное страхование», — перечислила Жидкова.

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