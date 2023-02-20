Антивоенная драма «На Западном фронте без перемен» удостоена премии BAFTA как лучший фильм
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Фильм «На Западном фронте без перемен» также получил признание в номинациях «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший неанглоязычный фильм», «Лучший адаптированный сценарий».
Отмечается, что кинокартина добилась рекордного количества номинаций, при этом завоевав семь наград из 14.
Ранее Стивен Спилберг стал лучшим режиссёром года по версии «Золотого глобуса».
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