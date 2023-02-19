Синоптик заявил о новом снежном максимуме этой зимы в Москве

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что снежный максимум зимы обновлён в Москве, высота снежного покрова составляет 36 см.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Циклон, вышедший на северо-запад России, за минувшую ночь принёс в столицу всего 2 мм осадков (данные метеостанции ВДНХ), что вызвало прибавку снежного покрова лишь на 1 см. Теперь высота снежного покрова в Москве составляет 36 см, и это максимальное значение с начала нынешней зимы», — сообщил он.

По его словам, на других метеостанциях города высота снежного покрова составляет от 21 см (на Балчуге) до 38 см (в Тушине).

17 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается уменьшение осадков и похолодание до -16 °C.