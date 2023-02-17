День зимних видов спорта пройдёт 23 февраля в Кировской области
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Об этом сообщает progorod43.
Праздник посвятят девятой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.
Программа включает семейные спринт-эстафеты, скандинавскую ходьбу, перетягивание каната, турнир по мини-футболу на снегу.
Также подготовлена развлекательная программа от аниматоров.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни «Когда поют солдаты».