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День зимних видов спорта пройдёт 23 февраля в Кировской области

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День зимних видов спорта состоится 23 февраля в Верхошижемском районе Кировской области.
День зимних видов спорта пройдёт 23 февраля в Кировской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43.

Праздник посвятят девятой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.

Программа включает семейные спринт-эстафеты, скандинавскую ходьбу, перетягивание каната, турнир по мини-футболу на снегу.

Также подготовлена развлекательная программа от аниматоров.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни «Когда поют солдаты».

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