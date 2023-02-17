Узнать больше

Кинолог Голубев посоветовал ответственно подходить к выбору щенка

Короткая ссылка
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по выбору щенка.
Кинолог Голубев посоветовал ответственно подходить к выбору щенка
  • Gettyimages.ru

«Для собаковода приобретение щенка — очень важное и ответственное событие. От того, насколько правильно вы подойдёте к этому вопросу, будет зависеть ваша счастливая жизнь в будущем», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, нужно ознакомиться с условиями, в которых рос щенок, по возможности посмотреть на обоих родителей.

Также желательно узнать у заводчика об особенностях характера щенка. Голубев напомнил и о важности проверить все необходимые документы.

Как отметил эксперт, у здоровой собаки пропорциональное тело, ровная шерсть, чистая кожа, выразительные глаза, хорошие зубы. Щенок также игрив и любознателен.

«Вместе с животным вам должны выдать ветеринарный паспорт международного образца и метрику щенка. Также на ухе или в паху должно быть клеймо», — добавил Голубев.

Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить