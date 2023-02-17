Кинолог Голубев посоветовал ответственно подходить к выбору щенка

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по выбору щенка.

«Для собаковода приобретение щенка — очень важное и ответственное событие. От того, насколько правильно вы подойдёте к этому вопросу, будет зависеть ваша счастливая жизнь в будущем», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, нужно ознакомиться с условиями, в которых рос щенок, по возможности посмотреть на обоих родителей.

Также желательно узнать у заводчика об особенностях характера щенка. Голубев напомнил и о важности проверить все необходимые документы.

Как отметил эксперт, у здоровой собаки пропорциональное тело, ровная шерсть, чистая кожа, выразительные глаза, хорошие зубы. Щенок также игрив и любознателен.

«Вместе с животным вам должны выдать ветеринарный паспорт международного образца и метрику щенка. Также на ухе или в паху должно быть клеймо», — добавил Голубев.

Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.