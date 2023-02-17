В Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни «Когда поют солдаты».

Об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Отмечается, что в финале примут участие 20 сводных хоров отцов и сыновей, которые стали лучшими на заочном этапе. В День защитника Отечества они исполнят песни о любви к Родине и фронтовые песни.

Ранее URA.RU сообщало, что музыкальный фестиваль «Ночь музыки» пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. На мероприятие выделили 38 млн рублей из федерального бюджета.