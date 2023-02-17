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Метеоролог Шувалов: на следующей неделе в Московском регионе ожидается реинкарнация зимы

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Ангелина Шурпина
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области на предстоящей неделе.
Метеоролог Шувалов: на следующей неделе в Московском регионе ожидается реинкарнация зимы
  • РИА Новости

По словам метеоролога, на следующей неделе нас ждёт «реинкарнация зимы».

«Намечается хорошее похолодание, с морозами, которых не было с момента рождественских. С 21 до 24 февраля ночные температуры составят -13…-18 °С, и дневные — около -10 °С. В понедельник, в ночь на вторник, закончится снег, и после этого начнётся понижение температуры», — рассказал Шувалов.

Он также отметил, что в эти дни погода будет «ниже февральской нормы» на 4—5°С.

«В выходные, скорее всего, от этого холода уже почти ничего не останется, ожидается температура от -1 до -6 °С с небольшим снегом», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что в воскресенье, 19 февраля, в Москве ожидается метель.

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