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В Оренбургском драмтеатре открыли малую сцену после капремонта

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В Оренбургском государственном областном драмтеатре имени Горького открыли малую сцену после капитального ремонта.
В Оренбургском драмтеатре открыли малую сцену после капремонта
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает RIA56.

На ремонт и техническое оснащение было направлено более 70 млн рублей из регионального бюджета.

«Областной драмтеатр — одно из ведущих учреждений культуры Оренбуржья. Его коллектив в постоянном поиске новых форм, экспериментирует с репертуаром», — заявил губернатор Денис Паслер.

На открытии были показаны отрывки из спектаклей, этюды и монологи.

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