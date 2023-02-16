В Оренбургском драмтеатре открыли малую сцену после капремонта
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Об этом сообщает RIA56.
На ремонт и техническое оснащение было направлено более 70 млн рублей из регионального бюджета.
«Областной драмтеатр — одно из ведущих учреждений культуры Оренбуржья. Его коллектив в постоянном поиске новых форм, экспериментирует с репертуаром», — заявил губернатор Денис Паслер.
На открытии были показаны отрывки из спектаклей, этюды и монологи.
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