В Подмосковье на переработку сдали более 60 тысяч новогодних ёлок

В Московской области закончилась экологическая акция по сбору новогодних ёлок. На переработку сдано 63 тыс. деревьев.

Об этом сообщает телеканал «360».

Акция «Подари ёлке вторую жизнь» проходила с 15 января по 15 февраля Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона.

Часть деревьев пустили на корм животным. Также ёлки переработали в щепу для новых посадок. Остальной объём будет переработан в сырьё для производства стройматериалов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве новогодние деревья на переработку можно сдать до конца февраля.