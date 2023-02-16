В Подмосковье на переработку сдали более 60 тысяч новогодних ёлок
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Об этом сообщает телеканал «360».
Акция «Подари ёлке вторую жизнь» проходила с 15 января по 15 февраля Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона.
Часть деревьев пустили на корм животным. Также ёлки переработали в щепу для новых посадок. Остальной объём будет переработан в сырьё для производства стройматериалов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве новогодние деревья на переработку можно сдать до конца февраля.