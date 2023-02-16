В Москве рассказали о реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал подробности о реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево.

«Покровское-Стрешнево — не только памятник архитектуры федерального значения, но и один из самых красивых природных парков Москвы, раскинувшийся на огромной территории — более 220 га», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в собственность столицы усадьба попала только в 2016 году, и почти сразу началась работа над проектом реставрации.

«Он оказался очень непростым, так как была поставлена задача восстановить и постройки: господский дом, оранжерею, флигели, — и парковую территорию с береговой линией сохранившихся шести прудов, чтобы каждый москвич, придя сюда, смог найти то, что ему по душе», — отметил Емельянов.

Он сообщил, что все работы по комплексной реставрации должны завершиться к концу 2023 года.

«На данный момент уже завершены работы по сохранению фасадов главного дома, завершаются работы по ремонту кровли, по реставрации оранжереи и кирпичной ограды, также продолжаются кропотливые работы по реставрации интерьеров», — добавил чиновник.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.