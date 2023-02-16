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«ВКонтакте» запустила бесконечную ленту рекомендаций

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Социальная сеть «ВКонтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» запустила бесконечную ленту рекомендаций
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Отмечается, что «ВКонтакте» продолжает масштабное обновление приложения.

Новая лента медиарекомендаций будет делать упор на яркие визуальные форматы и глубокое вовлечение аудитории. Это бесконечная лента с фотографиями, публикациями, клипами и контентными подборками в компактном виде.

В основе ленты — алгоритмы машинного обучения, которые на новом уровне определяют тематику контента и анализируют его на релевантность, актуальность, трендовость и визуальную привлекательность. Одна из главных задач продукта — познакомить аудиторию с новыми интересными авторами, темами и форматами, поэтому лента является уникальной для каждого пользователя и регулярно обновляется.

Точность рекомендаций повышается благодаря различным сигналам: лайкам, просмотрам, комментариям, раскрытию контента, подпискам, репостам и сотням других факторов. Если нажать на любую публикацию, откроется тематическая подборка похожих записей в разных форматах, в том числе с текстами, музыкой, опросами и статьями.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат.

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