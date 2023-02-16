«ВКонтакте» запустила бесконечную ленту рекомендаций
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Отмечается, что «ВКонтакте» продолжает масштабное обновление приложения.
Новая лента медиарекомендаций будет делать упор на яркие визуальные форматы и глубокое вовлечение аудитории. Это бесконечная лента с фотографиями, публикациями, клипами и контентными подборками в компактном виде.
В основе ленты — алгоритмы машинного обучения, которые на новом уровне определяют тематику контента и анализируют его на релевантность, актуальность, трендовость и визуальную привлекательность. Одна из главных задач продукта — познакомить аудиторию с новыми интересными авторами, темами и форматами, поэтому лента является уникальной для каждого пользователя и регулярно обновляется.
Точность рекомендаций повышается благодаря различным сигналам: лайкам, просмотрам, комментариям, раскрытию контента, подпискам, репостам и сотням других факторов. Если нажать на любую публикацию, откроется тематическая подборка похожих записей в разных форматах, в том числе с текстами, музыкой, опросами и статьями.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат.