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Актриса Байкаева рассказала о своей героине в сериале «Омар в большом городе»

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Актриса Анастасия Байкаева рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».
Актриса Байкаева рассказала о своей героине в сериале «Омар в большом городе»
  • РИА Новости
  • © Светлана Шевченко

«Это была моя первая большая роль в кино после окончания Щепкинского института», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Актриса отметила, что, выстраивая образ Аси, она отталкивалась от себя.

«Она современная девчонка, увлечена своей работой, занимается саморазвитием. Ну, как и я. И поэтому, на мой взгляд, всё получилось правдоподобно», — сказала Байкаева.

По словам актрисы, до съёмок она вела различные мероприятия, поэтому понимала концепцию профессии телеведущей.

«Партнёры у меня были просто прекрасные — Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Никита Волков. Мы прекрасно общались и на съёмочной площадке, и после, и вот сейчас, когда снимали постер к сериалу», — сообщила Байкаева.

Самым запоминающимся событием она назвала экспедицию в Дагестан, на родину главного героя.

Ранее российская актриса Ольга Кузьмина, которая озвучивала Чебурашку, поделилась с ФАН впечатлениями о съёмочном процессе одноимённого фильма.

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