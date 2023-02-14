В Петербурге откроется общероссийский фестиваль в честь 100-летия со дня рождения Анатолия Бадхена

В Санкт-Петербурге откроется общероссийский фестиваль «Музыка верит в лучшее. К 100-летию со дня рождения дирижёра А. С. Бадхена».

Об этом сообщает «Российская газета».

В пятницу, 17 февраля, музыкальный проект начнётся с программы «Импрессия», которую представит Эстрадно-симфонический оркестр имени Анатолия Бадхена и сольные мастера.

«Вместе с музыкантами оркестра своё мастерство представят невероятный контратенор, мастер художественного свиста, лауреат многочисленных конкурсов артистов эстрады Александр Бармин, а также и пан-флейтист номер один в России и один из лучших в мире исполнителей на этом инструменте Олег Минаков», — заявили в «Петербург-концерте».

Также на сцену выйдет приглашённая солистка Михайловского театра Дарья Тарасова.

Ранее URA.RU сообщало, что директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.