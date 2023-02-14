Узнать больше

В Петербурге откроется общероссийский фестиваль в честь 100-летия со дня рождения Анатолия Бадхена

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге откроется общероссийский фестиваль «Музыка верит в лучшее. К 100-летию со дня рождения дирижёра А. С. Бадхена».
В Петербурге откроется общероссийский фестиваль в честь 100-летия со дня рождения Анатолия Бадхена
  • Gettyimages.ru
  • © Paulo Sousa / EyeEm

Об этом сообщает «Российская газета».

В пятницу, 17 февраля, музыкальный проект начнётся с программы «Импрессия», которую представит Эстрадно-симфонический оркестр имени Анатолия Бадхена и сольные мастера.

«Вместе с музыкантами оркестра своё мастерство представят невероятный контратенор, мастер художественного свиста, лауреат многочисленных конкурсов артистов эстрады Александр Бармин, а также и пан-флейтист номер один в России и один из лучших в мире исполнителей на этом инструменте Олег Минаков», — заявили в «Петербург-концерте».

Также на сцену выйдет приглашённая солистка Михайловского театра Дарья Тарасова.

Ранее URA.RU сообщало, что директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить