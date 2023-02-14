В Петербурге откроется общероссийский фестиваль в честь 100-летия со дня рождения Анатолия Бадхена
- Gettyimages.ru
- © Paulo Sousa / EyeEm
Об этом сообщает «Российская газета».
В пятницу, 17 февраля, музыкальный проект начнётся с программы «Импрессия», которую представит Эстрадно-симфонический оркестр имени Анатолия Бадхена и сольные мастера.
«Вместе с музыкантами оркестра своё мастерство представят невероятный контратенор, мастер художественного свиста, лауреат многочисленных конкурсов артистов эстрады Александр Бармин, а также и пан-флейтист номер один в России и один из лучших в мире исполнителей на этом инструменте Олег Минаков», — заявили в «Петербург-концерте».
Также на сцену выйдет приглашённая солистка Михайловского театра Дарья Тарасова.
Ранее URA.RU сообщало, что директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.