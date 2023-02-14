Стартовал открытый архитектурный конкурс «Новый центр Калининграда»
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на АО «Корпорация развития Калининградской области».
Участники конкурса должны разработать архитектурно-градостроительную концепцию развития территории в границах Ленинского проспекта — улицы Шевченко — Зарайской улицы — Московского проспекта.
«Надеюсь, что 1 августа, когда мы будем вручать призы победителям, мы наградим проекты, которые будут реализованы», — заявил генеральный директор корпорации Андрей Толмачёв.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.