Во вторник, 14 февраля, стартовал открытый архитектурный конкурс «Новый центр Калининграда».

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на АО «Корпорация развития Калининградской области».

Участники конкурса должны разработать архитектурно-градостроительную концепцию развития территории в границах Ленинского проспекта — улицы Шевченко — Зарайской улицы — Московского проспекта.

«Надеюсь, что 1 августа, когда мы будем вручать призы победителям, мы наградим проекты, которые будут реализованы», — заявил генеральный директор корпорации Андрей Толмачёв.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.