Особняк XIX века отреставрируют в Перми
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИО ОКН).
«Выдано разрешение на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования фасадов и крыши объекта культурного наследия «Особняк А.Н. Серикова», — сообщает ведомство.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде на стройплощадке здания филиала Третьяковской галереи все внутренние черновые работы завершили в январе.