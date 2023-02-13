Особняк XIX века отреставрируют в Перми

В Перми планируют отреставрировать историческое здание, построенное в конце XIX века. Особняк принадлежал первому замначальника Пермской железной дороги статскому советнику Александру Серикову.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИО ОКН).

«Выдано разрешение на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования фасадов и крыши объекта культурного наследия «Особняк А.Н. Серикова», — сообщает ведомство.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде на стройплощадке здания филиала Третьяковской галереи все внутренние черновые работы завершили в январе.