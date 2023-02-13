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Особняк XIX века отреставрируют в Перми

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В Перми планируют отреставрировать историческое здание, построенное в конце XIX века. Особняк принадлежал первому замначальника Пермской железной дороги статскому советнику Александру Серикову.
Особняк XIX века отреставрируют в Перми
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сайт краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИО ОКН).

«Выдано разрешение на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования фасадов и крыши объекта культурного наследия «Особняк А.Н. Серикова», — сообщает ведомство.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде на стройплощадке здания филиала Третьяковской галереи все внутренние черновые работы завершили в январе.

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