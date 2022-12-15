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Сбербанк запретил переводы средств в другие банки через свои банкоматы

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Сбербанк отключил переводы средств в другие банки через банкоматы, теперь это можно сделать только в «Сбербанк онлайн».
Сбербанк запретил переводы средств в другие банки через свои банкоматы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

При попытке перевода денег через банкомат в другой банк появляется отказ в проведении операции через устройство, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на сайте банка также указано только два способа перевода средств на карту клиенту другой кредитной организации — через приложение и веб—версию «Сбербанк онлайн».

Ранее, в пятницу, 9 декабря, в работе мобильного приложения Сбербанка произошёл кратковременный сбой. Работа мобильного приложения восстановлена.

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