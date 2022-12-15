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В Хабаровском крае число держателей «Пушкинской карты» превысило 60 тысяч

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Более 62 тыс. жителей Хабаровского края получили «Пушкинскую карту» по итогам 2022 года.
В Хабаровском крае число держателей «Пушкинской карты» превысило 60 тысяч
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

На сегодняшний день в крае к проекту подключено 111 организаций, в том числе театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, филармония, дома культуры, передаёт transsibinfo.com.

Также регионе открыто 26 информационных центров в библиотеках для оформления и получения карт.

«Услуга оказалась чрезвычайно востребованной — профильные учреждения заработали более 50 млн рублей на продаже билетов по «Пушкинской карте», — уточнил министр культуры региона Юрий Ермошкин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о предновогодней программе для обладателей «Пушкинской карты».

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