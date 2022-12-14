Узнать больше

Власти Татарстана договорились о продолжении сотрудничества с Третьяковской галереей

Короткая ссылка
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заключили соглашение о сотрудничестве.
Власти Татарстана договорились о продолжении сотрудничества с Третьяковской галереей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Подписываем второе за пять лет основополагающее соглашение. Результат первого — пять выставочных проектов», — сказала Трегулова.

Она напомнила, что две выставки состоялись в Казани, в том числе «Гений века», а в Москве, в частности, прошла выставка Николая Фешина и шедевров авангарда.

«Нынешнее соглашение предполагает реализацию нескольких проектов. Будут представлять искусство XX века», — уточнила Трегулова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о предновогодней программе для обладателей «Пушкинской карты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить