Власти Татарстана договорились о продолжении сотрудничества с Третьяковской галереей

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заключили соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Подписываем второе за пять лет основополагающее соглашение. Результат первого — пять выставочных проектов», — сказала Трегулова.

Она напомнила, что две выставки состоялись в Казани, в том числе «Гений века», а в Москве, в частности, прошла выставка Николая Фешина и шедевров авангарда.

«Нынешнее соглашение предполагает реализацию нескольких проектов. Будут представлять искусство XX века», — уточнила Трегулова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о предновогодней программе для обладателей «Пушкинской карты».