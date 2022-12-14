Власти Татарстана договорились о продолжении сотрудничества с Третьяковской галереей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Подписываем второе за пять лет основополагающее соглашение. Результат первого — пять выставочных проектов», — сказала Трегулова.
Она напомнила, что две выставки состоялись в Казани, в том числе «Гений века», а в Москве, в частности, прошла выставка Николая Фешина и шедевров авангарда.
«Нынешнее соглашение предполагает реализацию нескольких проектов. Будут представлять искусство XX века», — уточнила Трегулова.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о предновогодней программе для обладателей «Пушкинской карты».