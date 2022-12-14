Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак выбирать искусственные ёлки
- РИА Новости
«Выбирая искусственную ель, вы снижаете риск того, что собака может поранить пасть острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки. Кроме того, искусственная ель прочнее стоит, поскольку её не нужно ставить, например, в ёмкость с водой», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Голубев, лучше всего покупать небольшие ели. Ставить их желательно в угол помещения, подальше от бытовых приборов.
Безопасными в доме владельцев собак должны быть и игрушки, заключил эксперт.
Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как дрессировать собак, если их в доме две или более.