Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак выбирать искусственные ёлки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев порекомендовал владельцам домашних животных отдавать предпочтение искусственным ёлкам на Новый год.

«Выбирая искусственную ель, вы снижаете риск того, что собака может поранить пасть острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки. Кроме того, искусственная ель прочнее стоит, поскольку её не нужно ставить, например, в ёмкость с водой», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Голубев, лучше всего покупать небольшие ели. Ставить их желательно в угол помещения, подальше от бытовых приборов.

Безопасными в доме владельцев собак должны быть и игрушки, заключил эксперт.

Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как дрессировать собак, если их в доме две или более.