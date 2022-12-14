Узнать больше

Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак выбирать искусственные ёлки

Короткая ссылка
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев порекомендовал владельцам домашних животных отдавать предпочтение искусственным ёлкам на Новый год.
Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак выбирать искусственные ёлки
  • РИА Новости

«Выбирая искусственную ель, вы снижаете риск того, что собака может поранить пасть острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки. Кроме того, искусственная ель прочнее стоит, поскольку её не нужно ставить, например, в ёмкость с водой», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Голубев, лучше всего покупать небольшие ели. Ставить их желательно в угол помещения, подальше от бытовых приборов.

Безопасными в доме владельцев собак должны быть и игрушки, заключил эксперт.

Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как дрессировать собак, если их в доме две или более.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить