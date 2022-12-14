Любимова приняла участие в Азиатском форуме культурного сотрудничества
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Как заявила Любимова, «являясь неотъемлемой частью мировой культуры, российская культура служит важным инструментом для сотрудничества, диалога, сглаживания противоречий на международном уровне».
«Основные цели государственной культурной политики России за рубежом — это формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре», — сказала министр.
По её словам, Россия была и остаётся открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах.