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Любимова приняла участие в Азиатском форуме культурного сотрудничества

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Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в панельной сессии Азиатского форума культурного сотрудничества в Гонконге. На сессии также выступили представители Китая, Сингапура, Шри-Ланки, Камбоджи, Лаоса, Непала, Пакистана, Брунея, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама.
Любимова приняла участие в Азиатском форуме культурного сотрудничества
  • © Министерство культуры Российской Федерации

Как заявила Любимова, «являясь неотъемлемой частью мировой культуры, российская культура служит важным инструментом для сотрудничества, диалога, сглаживания противоречий на международном уровне».

«Основные цели государственной культурной политики России за рубежом — это формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре», — сказала министр.

По её словам, Россия была и остаётся открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах.

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