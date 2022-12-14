В Крыму из-за Балканского циклона продлили штормовое предупреждение

В Крыму из-за прохождения Балканского циклона 15 и 16 декабря объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым [объявлено] на 15 и 16 декабря 2022 года», — цитирует ведомство ИА REGNUM.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 и 16 декабря в регионе ожидаются дожди, которые будут очень сильными в южных, центральных, восточных районах и в горах, а также ветер со скоростью до 17-22 м/с.

Как сообщает URA.RU, в ХМАО на текущей неделе ожидается потепление после почти 40-градусных морозов.