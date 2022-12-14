Минтуризма Крыма: пленэрная выставка в пещере «Таврида» будет бесплатной

Вход на территорию крымской пещеры «Таврида» будет бесплатным в течение двух месяцев. Это сделано для того, чтобы каждый желающий смог увидеть экспозицию полотен пленэра художников, который планируется на 17 декабря.

РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Министерство туризма Республики Крым. «Цель проекта — привлечь внимание жителей и гостей Крыма к уникальным художественным особенностям пещеры «Таврида», создать дополнительный интерес для изучения туристического объекта», – сообщили в ведомстве. Открытие выставки запланировано на 24 декабря. Ранее, как передавал «Крыминформ», заместитель директора по науке и образованию Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Геннадий Самохин сообщил, что пленэрная выставка начнёт работу в пещере «Таврида» в конце 2022 года.