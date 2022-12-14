Минтуризма Крыма: пленэрная выставка в пещере «Таврида» будет бесплатной
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Министерство туризма Республики Крым.
«Цель проекта — привлечь внимание жителей и гостей Крыма к уникальным художественным особенностям пещеры «Таврида», создать дополнительный интерес для изучения туристического объекта», – сообщили в ведомстве.
Открытие выставки запланировано на 24 декабря.
Ранее, как передавал «Крыминформ», заместитель директора по науке и образованию Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Геннадий Самохин сообщил, что пленэрная выставка начнёт работу в пещере «Таврида» в конце 2022 года.