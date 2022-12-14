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Минтуризма Крыма: пленэрная выставка в пещере «Таврида» будет бесплатной

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Вход на территорию крымской пещеры «Таврида» будет бесплатным в течение двух месяцев. Это сделано для того, чтобы каждый желающий смог увидеть экспозицию полотен пленэра художников, который планируется на 17 декабря.
Минтуризма Крыма: пленэрная выставка в пещере «Таврида» будет бесплатной
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Министерство туризма Республики Крым.

«Цель проекта — привлечь внимание жителей и гостей Крыма к уникальным художественным особенностям пещеры «Таврида», создать дополнительный интерес для изучения туристического объекта», – сообщили в ведомстве.

Открытие выставки запланировано на 24 декабря.

Ранее, как передавал «Крыминформ», заместитель директора по науке и образованию Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Геннадий Самохин сообщил, что пленэрная выставка начнёт работу в пещере «Таврида» в конце 2022 года.

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