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Росавиация: крупных сбоев в работе московских аэропортов на фоне снегопада нет

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Крупных сбоев в работе аэропортов Москвы из-за сильного снегопада не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов.
Росавиация: крупных сбоев в работе московских аэропортов на фоне снегопада нет
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Росавиации.

«По состоянию на 08:00 часов 14 декабря 2022 в условиях усиленного снегопада аэропорты Москвы работают штатно, сбойных ситуаций не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов», — приводит сообщение ТАСС.

Аэропорты Москвы приняли дополнительные меры по оперативному обслуживанию воздушных судов, в том числе по антиобледенительной обработке судов и очистке объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

Ранее сообщалось, что более 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды.

Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

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