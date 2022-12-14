Росавиация: крупных сбоев в работе московских аэропортов на фоне снегопада нет

Крупных сбоев в работе аэропортов Москвы из-за сильного снегопада не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов.

Об этом сообщили в Росавиации.

«По состоянию на 08:00 часов 14 декабря 2022 в условиях усиленного снегопада аэропорты Москвы работают штатно, сбойных ситуаций не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов», — приводит сообщение ТАСС.

Аэропорты Москвы приняли дополнительные меры по оперативному обслуживанию воздушных судов, в том числе по антиобледенительной обработке судов и очистке объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

Ранее сообщалось, что более 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды.

Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.