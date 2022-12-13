Узнать больше

Актёр Кулик рассказал о комедии «Ёлки — 9»

Короткая ссылка
Актёр Евгений Кулик рассказал подробности о новогодней комедии «Ёлки — 9».
Актёр Кулик рассказал о комедии «Ёлки — 9»
  • © Базелевс Продакшн

«Секрет любой комедии, и не только новогодней, в крепком сценарии и хороших актёрах. Думаю, что в новых «Ёлках» нам удалось создать праздничное настроение. С этой задачей фильм хорошо справляется», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, от предыдущих лент франшизы новый фильм отличается тем, что там больше лирики, человечности.

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить