Актёр Кулик рассказал о комедии «Ёлки — 9»

Актёр Евгений Кулик рассказал подробности о новогодней комедии «Ёлки — 9».

«Секрет любой комедии, и не только новогодней, в крепком сценарии и хороших актёрах. Думаю, что в новых «Ёлках» нам удалось создать праздничное настроение. С этой задачей фильм хорошо справляется», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, от предыдущих лент франшизы новый фильм отличается тем, что там больше лирики, человечности.

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».